GdS – Inter, Conte non molla Giroud: Lazio e Chelsea sperano, ma i nerazzurri puntano su un fattore

Un colpo solamente rimandato di qualche mese. Olivier Giroud resta sulla lista degli obiettivi dell’Inter in vista della prossima stagione. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro perderà con molta probabilità Lautaro (destinazione Barcellona) e Sanchez, che non sarà riscattato e tornerà al Manchester United.

Conte invoca l’acquisto di una prima punta e il francese – già cercato a gennaio – piace molto. C’è da battere la concorrenza della Lazio, mentre nonostante il contratto in scadenza a fine stagione ora non è da escludere la permanenza al Chelsea: Giroud è tornato a giocare e segnare con la maglia dei Blues e potrebbe rinnovare.

L’Inter resta ottimista: i nerazzurri non hanno mai interrotto i rapporti, con Conte che ha provato a convincerlo già a gennaio a sposare il progetto del club di Viale della Liberazione e continuano a sperare nel sì di Giroud.