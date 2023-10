"Il club nerazzurro sta sondando il terreno in chiave futura su un po’ tutti i settori. A centrocampo si segue con interesse anche Soucek, Nazionale della Repubblica Ceca, che ha il contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo per un anno a favore della società. Per ora solo un’idea. L’Inter non chiude le porte ad alcuna opportunità e come il Milan non ha certo abbandonato l’ipotesi Taremi del Porto".