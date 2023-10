Zanetti: “Lautaro non segna in Nazionale? Stia tranquillo. All’Inter sta dimostrando chi è”

A lui poi è stato chiesto anche dell'Indipendiente di Carlos Tevez: «Lo sto seguendo e tifo sempre Indipendiente, la squadra è migliorata dal suo arrivo e questo rende felice i tifosi. Scrivo sempre messaggi dopo le partite a Nico Chiesa, che sta lavorando con lui, congratulandomi con lui e la squadra perché non era facile superare il momento che stava attraversando l'Independiente». E sulla Nazionale argentina ha aggiunto: «È un momento da godersi, la squadra ci ha abituato bene da quando ha vinto la Copa America e gioca a memoria. E vedendola giocare in questo modo, la Nazionale ci spinge ancora a sognare. Messi è il migliore del mondo e Di Maria è un punto di rigerimento. Molina è arrivato in silenzio in Nazionale. Pochissimo lo conoscevano e ha saputo dimostrare molta calma».