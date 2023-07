Sky – Inter, ecco i prossimi 4 acquisti: nel weekend Ausilio in Giappone, confronto con Inzaghi

Se per Sommer saranno decisivi i prossimi giorni, la trattativa per l'attaccante potrebbe entrare nel vivo la prossima settimana. Come riporta Sky, il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, nel fine settimana raggiungerà la truppa in Giappone e avrà modo di confrontarsi ancora con Simone Inzaghi sulle questioni di mercato più calde. In lista sempre Balogun, Morata e Scamacca, ma i nomi sono tanti e l'Inter vuole pensarci bene prima di affondare il colpo.