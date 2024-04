Mercato Inter, nome nuovo da Madrid per la difesa: i quattro profili in lista

Poker di nomi per la difesa dell'Inter in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi ha chiesto un rinforzo nel reparto arretrato ai dirigenti e i profili in lista sono ora quattro, come evidenziato dal Corriere dello Sport in chiave calciomercato. "Per la difesa, Nacho del Real Madrid si aggiunge, come obiettivo, a Buongiorno, Beukema e Valentini", si legge questa mattina sul quotidiano. Valutazioni in corso, si analizzano pro e contro di tutti i giocatori in lista per la difesa.