Sky – Ranocchia, arrivata l’offerta dell’Espanyol: i dettagli. Con l’Inter…

Per il difensore nerazzurro una proposta dal club spagnolo. Lui ha un buon rapporto con il club e continua la trattativa per il rinnovo

Stando a quanto riportano a Skysport per il giocatore dell'Inter, che è in scadenza, sarebbe arrivata un'offerta: un contratto biennale da parte dell'Espanyol che è appena riuscito a riconquistare la Liga. La sua priorità è rimanere in nerazzurro con cui va avanti la trattativa per il rinnovo.