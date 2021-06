Inter, proposto rinnovo a Ranocchia e Young. “Richiesta di Inzaghi, attese risposte”

In casa Inter, si discute anche eventualmente di rinnovi dei giocatori in scadenza, due su tutti Ranocchia e Young

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo e, in casa Inter, si discute anche eventualmente di rinnovi dei giocatori in scadenza, due su tutti Ranocchiae Young. Ad entrambi, l'Inter ha proposto un rinnovo di un anno, fino al 30 giugno 2022. "I due giocatori, dati per partenti fino a qualche settimana fa, sono stati richiesti da Inzaghi per l’importanza nel gruppo", spiega l'edizione odierna di Tuttosport. Sia Ranocchia che Young avranno una settimana per dare una risposta.