TS – Inter, dal Real Madrid 90 milioni per Lautaro: ingaggio top per l’argentino

L'offerta per l'attaccante argentino da parte del club spagnolo riportata dal quotidiano torinese

E' chiaro a tutti il momento di difficoltà che l'Inter, come le altre big d'Europa, sta attraversando. Per questo la dirigenza di viale della Liberazione ha l'obbligo di prestare l'orecchio alla corte per i suoi gioielli che potrebbe giungere da un momento all'altro. C'è chi in realtà si è già mosso. A sottolinearlo è TuttoSport di oggi.

Questo il focus del quotidiano: "Sarà impossibile non ascoltare a priori eventuali offerte (il Real, per Lautaro Martinez ha messo sul piatto 90 milioni, 60 più il conguaglio per Hakimi , garantendone 9 all’anno all’interessato e pure il City presto potrebbe ribussare per Bastoni ). Altrettanto certa è l’intenzione di snellire in modo importante il monte ingaggi (la proprietà ha come stella cometa un meno 15%). Questo, per preservare la competitività, può essere ottenuto con una svolta ideologico-programmatica importante, ovvero affiancare ai titolari non giocatori “chilometrati” con una buona carriera alle spalle e poco futuro davanti, ma giovani che, in prospettiva, possano diventare un capitale (anche economico) per il club".