Condò: “Hakimi fra i pilastri scudetto Inter. Miglior giocatore arrivato in Serie A con…”

Sulle pagine di Repubblica, Paolo Condò elogia la stagione disputata da Achraf Hakimi, fra i pilastri dello scudetto dell'Inter

Sulle pagine di Repubblica, Paolo Condò elogia la stagione disputata da Achraf Hakimi, considerato dal giornalista il miglior giocatore arrivato in Serie A dall'estero alla pari di Victor Osimhen, attaccante del Napoli:

"Una volta in vantaggio, il Napoli si trova nella posizione di poter sfruttare appieno l’arma totale di cui è dotata quest’anno: Victor Osimhen si divide con Achraf Hakimi il titolo di miglior giocatore arrivato in Serie A la scorsa estate, e se l’esterno marocchino è stato uno dei pilastri dello scudetto di Conte, la punta nigeriana può valere in prospettiva — una prospettiva stretta: la prossima stagione — lo stesso traguardo".