Inter, svolta Perisic? “Negli ultimi giorni apertura totale di Conte. Per lui ha un progetto”

Potrebbe cambiare radicalmente, rispetto alle previsioni di qualche giorno fa, il futuro di Ivan Perisic. Calciomercato.com, infatti, conferma quanto riferito nelle scorse ore da Sky Sport, parlando di un’apertura totale concessa al giocatore da parte di Antonio Conte in caso di mancato riscatto da parte del Bayern Monaco. Al termine della stagione, infatti, Inter e Bayern si siederanno intorno a un tavolo per discutere del futuro del croato, che in questa stagione ha giocato in Baviera in prestito con diritto di riscatto.

Qualora non si raggiungesse un accordo, però, l’Inter è disposta a rivalutare la posizione del giocatore. Conte, infatti, vorrebbe riprovare l’inserimento di Perisic all’interno del suo 3-5-2:

“Ivan invece negli ultimi giorni ha ricevuto l’apertura totale di Antonio Conte per rivalutarlo nella sua Inter versione 2020/2021, a patto che l’allenatore stesso rimanga alla guida dei nerazzurri. In quel caso, Conte sarebbe ben felice di riabbracciare Perisic e provarlo nel suo 3-5-2 a differenza di quanto deciso un anno fa. Svolta, cambiamento improvviso“, si legge su calciomercato.com

(Fonte: calciomercato.com)