Messi, l’Inter ora sogna davvero: “Ieri allo stadio si è diffusa la voce che Leo…”

A Lisbona, il Barcellona ha subito la sconfitta più pesante della sua storia in Champions League. Il ko per 8-2 contro il Bayern Monaco nei quarti di finale può causare veri cataclismi all’interno del club blaugrana. A cominciare dal futuro di Lionel Messi, vero sogno di mercato dell’Inter di Suning.

Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, dopo la partita l’attaccante argentino ha lasciato lo stadio Da Luz scuro in volto e in silenzio. Ma, pochi minuti dopo, nella pancia dell’impianto portoghese si è diffusa la voce che la rabbia e la frustrazione della Pulce fossero talmente grandi da ‘costringere’ il numero 10 blaugrana a mettere davvero in dubbio la sua permanenza in Catalogna nel 2021, ovvero alla scadenza del suo contratto.

Cadena Cope, poi, come vi abbiamo riportato, ha aggiunto che Messi non pretenderà dimissioni da nessuno, ma comunque l’estrema tristezza del momento non esclude che possa riconsiderare a pieno il suo futuro sportivo. E l’Inter sogna…

(Fonte: espndeportes.espn.com)