Rinnovo Handanovic? Gazzetta: “Tutto tace, non è detto che Marotta e Ausilio…”

Gli aggiornamenti sul futuro del portiere e capitano nerazzurro, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022

Avanti con Samir Handanovic per un’altra stagione, ma poi l’ Inter dovrà pensare al futuro della porta. Il portiere e capitano nerazzurro è infatti in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 e al momento non si registrano novità sul suo rinnovo. Ad aggiornare nel dettaglio sulla situazione è Gazzetta.it.

"Per quanto riguarda il rinnovo di Handanovic tutto (per ora) tace: dirigenza ed entourage non hanno impostato le basi per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. E non è detto che il passo venga fatto. Così il gigante di Lubiana inizierà il 2021-22 da potenziale, futuro svincolato. Non si può immaginare se presto o tardi Marotta e Ausilio inizieranno ad accarezza l'idea di proseguire insieme: eventualmente si proverebbe ad abbassare (e di molto) l'attuale ingaggio da 3,2 milioni. Comunque, discorsi prematuri”, si legge.