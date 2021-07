UFFICIALE – Inter, Marchetti e Carassai entrano nel CdA. Modificato lo statuto

Il comunicato ufficiale della società nerazzurra al termine dell'Assemblea degli Azionisti che si è svolta oggi

L' Inter cambia ufficialmente volto. Con l'Assemblea degli Azionisti svoltasi oggi in videoconferenza, parte ufficialmente la nuova era di coesistenza fra Suning e il fondo Oaktree . In assemblea sono state approvate le nomine di due nuovi Amministratori Indipendenti nel Consiglio di Amministrazione della società e anche le modifiche dello statuto che agevolerebbero l'eventuale inserimento del fondo nella scalata alle quote societarie.

Di seguito il comunicato ufficiale: "L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che si è svolta oggi tramite videoconferenza, ha approvato le nomine di Carlo Marchetti e Amedeo Carassai come Amministratori Indipendenti nel Consiglio di Amministrazione della società. L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato in sede straordinaria alcune modifiche allo statuto della Società, volte principalmente a modificare il numero dei componenti e le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, come richiesto per procedere alla designazione dei due nuovi Amministratori Indipendenti, e alla riduzione di alcuni diritti riservati agli azionisti di minoranza qualificati", si legge.