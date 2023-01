Inter, sarà rivoluzione in difesa: “3 obiettivi e 2 contropartite sul tavolo: lo scenario”

Casting nel vivo per la difesa in casa Inter viste le scadenze contrattuali di de Vrij, D’Ambrosio e soprattutto Skriniar. A cui si aggiunge anche il prestito a termine di Acerbi. È il Corriere dello Sport oggi a fare il punto sulla situazione, individuando in particolare tre obiettivi nel mirino del duo Marotta-Ausilio per rinforzare il reparto arretrato.