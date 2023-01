Inter, Scalvini a gennaio? “Praticamente impossibile. Per giugno… senza Fabbian”

Giorgio Scalvini all’Inter già a gennaio in caso di addio immediato di Milan Skriniar ? Uno scenario praticamente impossibile secondo La Gazzetta dello Sport, che ha parlato così dell’interesse nerazzurro per il gioiello dell’Atalanta.

L'idea Inter su Fabbian

“La partenza di Skriniar imporrebbe di trovare subito un sostituto. Giorgio Scalvini dell'Atalanta non è alla portata dell'Inter perché costa tra i 40 e i 50 milioni e l'Atalanta preferisce farlo crescere ancora a Zingonia. Averlo a gennaio è praticamente impossibile, anche perché le formule creative del passato (prestito biennale con obbligo d'acquisto) sono state bandite dalla Fifa che ha vincolato la durata massima del prestito a 12 mesi. Di Scalvini eventualmente se ne potrebbe riparlare a luglio, ma non inserendo nell'affare Fabbian; l'Inter lo considera il sostituto di Gagliardini nella mediana 2023-24, un prodotto del settore giovanile (guidato da Samaden) che, come successo a Dimarco, andrà in prima squadra con l'ambizione di trovare spazio”, si legge.