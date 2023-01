PSG gioca d’anticipo: 10 mln per prendersi subito Skriniar. Marotta spera ci ripensi

Il PSG prova a giocare d’anticipo per Milan Skriniar: 10 milioni all'Inter per averlo subito. E a Marotta resta una speranza

Alessandro Cosattini

Il PSG prova a giocare d’anticipo per Milan Skriniar. In scadenza al 30 giugno 2023 con l’Inter, il difensore non ha dato risposta all’offerta di prolungamento dei nerazzurri. E ora i francesi tentano il colpo già per gennaio, fa sapere l’edizione online di Repubblica:

“Milan Skriniar è sempre più vicino al Psg. I francesi sono in vantaggio sulla corsa al difensore slovacco dell'Inter, nonostante i sondaggi di Atletico Madrid e Manchester City con l'entourage del capitano nerazzurro. La deadline imposta dalla società milanese è scaduta da giorni e Skriniar non ha dato risposta all'offerta di 6.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, offerti da Marotta. I vertici del club parigino sono sicuri di avere il calciatore in pugno e non è esclusa un'offerta ufficiale di 10 milioni di euro da parte di Campos negli ultimi giorni di mercato, per anticipare di sei mesi l'arrivo del centrale di difesa in Ligue 1.

Valutazione, poi, che spetterà all'Inter: cedere il calciatore, ma con poco tempo per trovare un sostituto, oppure trattenerlo fino al termine della stagione. Marotta, l'unico ormai in società, spera ancora in un ripensamento da parte di Skriniar, anche se i giorni passano e una risposta sul fronte rinnovo non arriva”, si legge.