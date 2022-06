Barzaghi: “Asllani piace, tanto che l’Inter è pronta a proporre all’Empoli questo scambio”

Marco Barzaghi, giornalista Sport Mediaset, ha dato alcune novità sull'interesse dell'Inter nei confronti di Kristjan Asllani dell'Empoli

"Come vice Brozovic piace Asllani sempre più, ma anche qui c'è la concorrenza del Milan da battere. Si proverà a inserire Sebastiano Esposito nella trattativa per uno scambio o per un parziale scambio".