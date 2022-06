SM – Inter, in difesa è rivoluzione? “Via Bastoni-de Vrij, dentro Bremer e quest’altro colpo”

Non solo Alessandro Bastoni: quella della difesa dell'Inter potrebbe essere un'estate tutt'altro che piatta e noiosa

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti, le cessioni top del reparto arretrato potrebbero essere due. A salutare i nerazzurri potrebbe essere anche Stefan de Vrij, che ha un contratto in scadenza nel 2023 e che fin qui non ha rinnovato il suo contratto con il club di Viale della Liberazione.

A quel punto, riferisce l'emittente, i colpi in entrata in difesa potrebbero essere due: oltre a Bremer, che così andrebbe a prendere in rosa il posto e la posizione in campo di de Vrij, l'altro investimento potrebbe essere Marcos Senesi, difensore mancino (come Bastoni) in forza al Feyenoord, fresco avversario della Roma nella finale di Conference League. E' un nome da tenere d'occhio in ottica Inter.