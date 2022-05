Inter, Dybala o Lukaku? “I dirigenti tra Paulo e il ritorno di Big Rom non hanno dubbi”

La preferenza dei dirigenti dell’Inter tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Sono tutti concordi in Viale della Liberazione

“La parola d’ordine è non pensarci troppo e non illudersi, ma in questo momento in casa nerazzurra ogni trattativa di mercato passa in secondo piano rispetto al possibile ritorno di Romelu Lukaku. Ne sa qualcosa Paulo Dybala che da tempo la dirigenza di viale della Liberazione definiva un’opportunità, ma "non una priorità". Adesso è chiaro il perché: tra riavere di nuovo con la maglia nerazzurra il gigante belga e poter contare sul 10 ex Juventus gli uomini mercato di Zhang e Simone Inzaghi non hanno dubbi e votano compatti per Big Rom. Un centravanti simile, come è già stato dimostrato dai 64 gol interisti in due anni, nel nostro calcio ha un impatto devastante e avendolo, l’Inter probabilmente tornerebbe ad essere la favorita numero uno per lo scudetto”, si legge sul quotidiano.