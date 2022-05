Lukaku vuole l’Inter: intreccio Chelsea-Ledure-Pastorello. E Dybala…

Il giocatore ha nominato un legale di fiducia, vuole tornare in nerazzurro: tante le questioni sul tavolo

Parla di dialogo problematico quando si riferisce al rapporto tra Lukaku e il suo agente, Pastorello, La Gazzetta dello Sport . Prima la rottura con Tuchel , iniziata con le sue dichiarazioni pro Inter, e poi quella con il suo procuratore. Romelu non ha gradito l'intervista rilasciata dal suo agente alla vigilia della Finale di FA Cup, quando aveva parlato di un problema effettivamente esistente per il mancato utilizzo dell'attaccante da parte dell'allenatore tedesco.

Il Chelsea, la scorsa estate, lo ha acquistato dall'Inter a 120 mln e il suo ingaggio è ora di 12 mln a stagione. Ma già a Natale big Rom aveva fatto sentire il suo amore per la sua ex squadra e sembrava pentito di averla lasciata. Le dichiarazioni rilasciate alla stampa italiana avevano fatto molto rumore e gli avevano fatto guadagnare una multa da un mln di euro.

Un incrocio ha messo in evidenza che in questo momento l'agente che curava gli interessi del belga e il giocatore abbiano un rapporto freddo. Da una parte l'incontro Ausilio-Pastorello: sul tavolo il futuro di Esposito e perché no quello di Bernardeschi. Ma nessun accenno a Romelu. Che si sarebbe invece fatto sentire con Marotta attraverso il suo avvocato, Sebastien Ledure. Il legale aveva incontrato l'ad nerazzurro per altri giocatori, ma poi è venuto fuori proprio il nome dell'ex attaccante interista, stando a quanto racconta la rosea.