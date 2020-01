Sky – Mercato, su Vidal l’Inter ha capito una cosa. Eriksen? Superato il primo scoglio, ora…

Ultimato lo scambio Spinazzola-Politano, l’Inter continua a lavorare per regalare i rinforzi richiesti da Antonio Conte. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri hanno capito che la strada che porta a Vidal è diventata praticamente impercorribile. Situazione completamente diversa per Eriksen. L’Inter ha ottenuto la disponibilità del giocatore e ha fatto subito un’offerta al Tottenham di 10 milioni, la richiesta degli Spurs è di 20 milioni. Per ora bisogna lavorare ancora, ma l’intenzione della società nerazzurra è di far sì che Eriksen possa arrivare da Conte. In una fase come questa l’ok del giocatore era il primo scoglio da superare.

(Sky Sport)