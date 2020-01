Don Balon – Eriksen realizza il suo sogno, voleva l’Inter e la Serie A. Conte lo ha chiamato…

Sono ore decisive per Christian Eriksen all’Inter. Nella giornata di ieri è arrivato l’ok del giocatore e adesso toccherà a Inter e Tottenham trovare un accordo per il trasferimento immediato del danese. “Il giocatore realizza il suo sogno e indosserà la maglia che voleva“, scrive Don Balon. “L’Inter chiuderà l’operazione versando circa 25 milioni. Eriksen realizzerà il suo sogno di giocare in Serie A. Inoltre, gli sono sempre piaciuti l’Inter e Conte . L’allenatore vuole che Eriksen sia il faro della squadra e con il suo arrivo intende strappare lo Scudetto dalla Juventus. Eriksen è più che pronto per la sfida. Antonio Conte lo ha chiamato per spiegare cosa vuole da lui e gli ha esposto il suo progetto“.

(Don Balon)