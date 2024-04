Dopo lo scudetto ormai in cassaforte, l'Inter guarda al futuro con il chiaro obiettivo di confermarsi come squadra più forte d'Italia

Dopo lo scudetto ormai in cassaforte, l'Inter guarda al futuro con il chiaro obiettivo di confermarsi come squadra più forte d'Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero ormai messo in cima alle loro priorità Bento, portiere brasiliano dell'Athletico Paranaense. Che, riferisce la rosea, non vede l'ora di venire a Milano: