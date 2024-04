"Tradotto: l’Inter vuole proprio lui, non altri al momento, e la possibilità di aggiungere una pedina in porta passa proprio dalla possibilità di arruolare il brasiliano richiestissimo in Inghilterra. Se per ragioni di costo - 20 milioni circa la richiesta ufficiale — o a causa della crescente concorrenza inglese, Bento non si trasferisse a Milano, allora il club di Zhang potrebbe sì pensare a soluzioni “minori”. Meno dispendiose e di prospettive, giusto per garantire un vice di qualità sufficiente dietro a Yann Sommer che ha soddisfatto tutti".