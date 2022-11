In UK – Inter piomba su Robinson: “Mondiale top, era quasi del Milan. Ok del giocatore”

C'è un nome nuovo per la fascia sinistra dell'Inter e a farlo è il Sun. Secondo la testata inglese, infatti, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Antonee Robinson, laterale sinistro statunitense che tanto bene sta impressionando nel Mondiale in Qatar con la sua Nazionale.

Il giocatore, cresciuto classe 1997 cresciuto calcisticamente nell'Everton e acquistato nel 2020 dal Fulham, che lo ha prelevato dal Wigan per circa 3 milioni di euro, è un titolare fisso della squadra di Marco Silva e in questa stagione ha già giocato 13 partite di Premier League. Due anni fa, fu il Milan a mettere gli occhi su di lui: l'affare era quasi fatto, ma poi sfumò sul più bello. Ora, Robinson potrebbe arrivare a Milano, sponda nerazzurra, tanto che avrebbe già dato il suo ok a un eventuale trasferimento all'Inter. Il Fulham, per lasciarlo partire, chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Su di lui ci sono gli occhi anche di Manchester City e Wolverhampton.