Inter, a gennaio cambiano tutti gli scenari di mercato? “La grande novità riguarda Dumfries”

"È chiaro che molto dipenderà anche dall'eventuale partenza di Gosens e Gagliardini. Ma c'è anche un'altra novità che riguarda Dumfries. L'esterno olandese piace da tempo al Chelsea che potrebbe anche fare un tentativo fin da subito senza aspettare l'estate. La richiesta è molto elevata ma il club inglese ha la forza economica per far traballare l'Inter. Certo il problema sarebbe poi trovare un sostituto anche se in quel ruolo ci sono sempre Darmian e Bellanova".