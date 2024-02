Stefano Sensi è pronto a trasferirsi al Leicester: operazione in chiusura per l'Inter secondo Gianluca Di Marzio di Sky

Stefano Sensi è pronto a trasferirsi in Inghilterra. Ci siamo, secondo il sito di Gianluca Di Marzio l'operazione è ora in dirittura d'arrivo. "L'Inter sta chiudendo in questi minuti con il Leicester l'operazione Sensi. Raggiunta l'intesa finale, il centrocampista italiano volerà verso l'Inghilterra.