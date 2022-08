Sky – Accordo Akanji, muro Dortmund. Acerbi solo all’ultimo. E l’Inter sonda pure un altro nome

L'incasso della probabile cessione di Cesare Casadei al Chelsea per circa 15 milioni di euro servirà all'Inter per completare il reparto difensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Come riferisce Sky Sport, il primo della lista resta Manuel Akanji, in scadenza di contratto nel 2023 (e in rotta) con il Borussia Dortmund. Nei giorni scorsi, i procuratori del calciatore sono stati a Milano per incontrare il club nerazzurro e raggiungere un accordo. Intesa che però al momento si scontra con il muro del club tedesco che, avendo altre offerte sul tavolo, non vuole scendere dalle sue richieste di 15-20 milioni di euro. Ecco perché in casa Inter non escludono altri nomi.