Guardian – Chelsea vicino a Casadei: il piano del club. Non è escluso un prestito…

Il Chelsea è sempre più vicino a Cesare Casadei. I Blues sono pronti ad accontentare la richiesta dell'Inter: 15 milioni di euro più 5 di bonus. Come riporta il Guardian, non è chiaro se il Chelsea abbia in programma che Casadei entri immediatamente in prima squadra. Thomas Tuchel ha molta scelta a centrocampo, quindi Casadei potrebbe essere inserito inizialmente nell'Under 21 del Chelsea. Un'alternativa sarebbe rimandarlo in prestito in Serie A.