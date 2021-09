Perisic verso l’addio, l’Inter cerca il sostituto… in Serie A: un nome su tutti

C'è un profilo in particolare che piace a Simone Inzaghi e alla dirigenza nerazzurra per la corsia mancina

Tra campo e mercato, l’Inter si appresta a giocare contro il Real Madrid in Champions League, ma pensa anche al futuro. E, in particolare, alla corsia mancina nerazzurra. Ne parla così Sportmediaset: “Con Perisic destinato a lasciare, l'Inter cerca un esterno d'attacco e l'intenzione è quella di provare a strappare Robin Gosens all'Atalanta. Il tedesco ha un contratto fino al 2024, ma i nerazzurri lo vogliono a Milano e faranno il possibile per convincere la Dea con l'offerta giusta”, si legge.