Inter, sprint per Bellanova: affare da 8/10 mln. Restano calde le tre alternative

Caccia al sostituto di Ivan Perisic da regalare a Simone Inzaghi. Ecco i piani dell'Inter per le due corsie esterne

Alessandro Cosattini

Caccia al sostituto di Ivan Perisic da regalare a Simone Inzaghi. L’erede, nei piani dell’Inter, è già in casa e risponde al nome di Robin Gosens. Manca però una quarta alternativa per le due fasce e i nerazzurri hanno le idee chiare: è balzato in pole nelle ultimissime ore Raoul Bellanova, esterno classe 2000 che si è messo in mostra nella stagione appena terminata con la maglia del Cagliari. Come svela La Gazzetta dello Sport, “l’Inter fiuta l’affare: i sardi lo hanno appena riscattato dal Bordeaux per ottocentomila euro e il suo cartellino potrebbe costare intorno agli 8-10 milioni; Bellanova, ovviamente, vorrebbe rimanere in Serie A e l’ipotesi Inter ha fatto crollare ogni candidatura. Da Inzaghi andrebbe a completare la batteria degli esterni di destra in coppia con Dumfries, mentre l’alternativa a Gosens a sinistra diventerebbe Darmian, con Dimarco jolly utile in caso di necessità (Simone lo preferisce nei tre di difesa)”, si legge.

Non mancano però le alternative in casa Inter, profili già circolati nelle scorse settimane su cui i dirigenti stanno ancora lavorando. Ne parla sempre la rosea oggi: “Bellanova si avvicina all’Inter, ma intanto restano vive anche altre tre piste, più complesse o meno a portata del club, per diversi motivi. Il preferito dell’Inter è Destiny Udogie, esterno mancino dell’Udinese, una delle rivelazioni dell’ultima Serie A: ma il club di Pozzo è bottega cara da sempre e per il laterale dell’Under 21 - 19 anni, 35 presenze e 5 reti nell’ultimo campionato - chiede non meno di 25 milioni. Troppi per un’alternativa, seppure di grande valore e prospettiva.

L’Inter non può spingersi a tanto e per questo nelle scorse settimane aveva chiesto informazioni al Genoa per Andrea Cambiaso, anche lui classe 2000 come Bellanova: altro giovane e italiano, altra richiesta ritenuta eccessiva (intorno ai dieci milioni), specie per un giocatore frenato nell’ultimo torneo dagli infortuni e con un contratto in scadenza nel 2023. In fondo al mazzo, resta sempre viva la soluzione che porta a Federico Bernardeschi, che si svincolerà il prossimo 30 giugno dalla Juventus. L’esterno della Nazionale, però, ha caratteristiche completamente diverse dagli altri: è più esperto, certo, ma anche più offensivo ed economicamente molto più caro dei giovani colleghi, che metterebbero la firma per passare all’Inter a cifre inferiori anche alla metà di quello che vorrebbe guadagnare Berna dal prossimo contratto. Ecco perché alla fine l’Inter ha deciso di accelerare per Bellanova, con cui potrebbe avere un incontro già in settimana. Dopo i sondaggi esplorativi, è tempo di agire”, conclude il quotidiano.