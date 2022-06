Inter, ad un passo Bellanova: le cifre. Protagonista l’intermediario di… Bremer

A portare avanti la trattativa in questi giorni è stato l’intermediario Paolo Busardò, lo stesso che ha chiuso l’operazione Gosens e che ha impostato quella per Bremer

Come riportato, l'Inter è molto vicina alla chiusura dell'operazione Raoul Bellanova: è il classe 2000 del Cagliari, infatti, il prescelto come nuovo rinforzo per le fasce. Calciomercato.com riporta i dettagli della trattativa, cifre e non solo: "A portare avanti la trattativa in questi giorni è stato l’intermediario Paolo Busardò, lo stesso che ha chiuso l’operazione Gosens e che ha impostato quella per Bremer.