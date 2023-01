Sky – Skriniar, Inter e Psg si trovano a metà strada? Spunta Demiral

Spunta un nome nuovo in entrata per l'Inter in caso di addio immediato di Milan Skriniar direzione PSG: ecco lo scenario

Alessandro Cosattini

I dialoghi sull’asse Inter-PSG per il futuro di Milan Skriniar, ma non soltanto. I nerazzurri in parallelo si muovono anche per cercare l’eventuale sostituto dell’ex Sampdoria, con diversi nomi sulla lista del duo Marotta-Ausilio secondo Sky Sport.

"Il futuro di Skriniar al PSG è una certezza. Ora cosa può succedere? L’offerta del PSG è di 10 milioni di euro circa, l’Inter come idea ne chiede 20. Vediamo se poi offriranno 15 più bonus o comunque l’entità dell’offerta. Logico pensare che si possano trovare a metà strada le parti ecco. L’altro nodo fondamentale riguarda il sostituto di Skriniar. Sono partiti sondaggi col Lille per Djalo e il club non vuole cederlo, lo United non vuole liberare Lindelof, può rientrare nelle valutazioni il nome di Demiral se l’Atalanta aprisse al prestito”, le parole dallo studio di Sky Sport.