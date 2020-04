Già pronto il contratto: il campione sbarca all’Inter. Sarà lui il primo acquisto 2020-21

Sarà con ogni probabilità Olivier Giroud il primo acquisto dell’Inter formato 2020-21. A conferma di questa ipotesi, che man mano che passano le ore sta sempre più diventando certezza, c’è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“(Giroud, ndr) Da quando è ufficialmente diventato padrone del proprio destino ha chiesto all’Inter un contratto per tre anni. Per averlo è pronto a ridursi in parte lo stipendio attuale, vicino agli otto milioni di euro a stagione. Così per l’ingaggio si dovrebbe scendere ampiamente sotto i 6,5 che sono il top della squadra di Conte: Marotta e Ausilio sono pronti a offrirgli un biennale, con opzione per il terzo anno. Opzione che sarebbe in mano al club, o potrebbe scattare in automatico in base a risultati personali (presenze, gol) non scontati. C’è fiducia, in casa nerazzurra, che questa potrebbe essere l’offerta giusta“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)