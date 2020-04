Inter, Giroud verso il sì: pronto un biennale più opzione. In casa nerazzurra…

Giroud viaggia spedito verso l’Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio sono pronti a offrirgli un biennale con opzione per il terzo anno. Se a gennaio l’attaccante francese era stato a un passo, a giugno le possibilità di vederlo con la maglia nerazzurra sono alte. “Olivier vuole una storia seria, chiede di legarsi per “tutta la vita”, almeno quella calcistica. L’Inter potrebbe essere pronta ad accontentarlo. Giroud ha un contratto in scadenza a giugno, l’idea di tornare a lavorare con Conte continua a piacergli“, sottolinea la Rosea.

“Da quando è ufficialmente diventato padrone del proprio destino ha chiesto all’Inter un contratto per tre anni. Per averlo è pronto a ridursi in parte lo stipendio attuale, vicino agli otto milioni di euro a stagione. Troppi per il campionato italiano, per la situazione attuale e per un ruolo da dodicesimo uomo. Così per l’ingaggio si dovrebbe scendere ampiamente sotto i 6,5 che sono il top della squadra di Conte: Marotta e Ausilio sono pronti a offrirgli un biennale, con opzione per il terzo anno. Opzione che sarebbe in mano al club, o potrebbe scattare in automatico in base a risultati personali (presenze, gol) non scontati. C’è fiducia, in casa nerazzurra, che questa potrebbe essere l’offerta giusta. Giroud non solo aumenterebbe le scelte e la qualità a disposizione di Conte, ma anche la “cultura della vittoria” e l’esperienza internazionale. Tatticamente è la prima punta potente che lavora per la squadra che piace a Conte, potenzialmente compatibile, in certe occasioni, con lo stesso Lukaku. Del resto, il corteggiamento è stato lungo, un motivo ci sarà“.

(Gazzetta dello Sport)