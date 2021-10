Inter, le tre mosse che ha già in agenda Marotta prima del mercato di gennaio

Il dirigente dell'Inter è al lavoro su questi tre fronti prima dell'apertura della finestra invernale di mercato

Tre mosse prima dell’inizio del mercato invernale. Beppe Marotta ha le idee chiare sulle strategie dell’Inter e ora le priorità sono tre su tutte, indicate oggi da Calciomercato.com: “Deve prima risolvere i rinnovi di Barella e Brozovic e il futuro di Sanchez. Poi deciderà se fare un tentativo per Insigne”. Prima queste tre situazioni da risolvere, poi il mercato in entrata, con il nome del capitano del Napoli che resta sul taccuino.