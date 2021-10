Insigne, cosa filtra dall’Inter e dall’agente: “C’è da scommettere che…”

Le novità sul futuro dell'attaccante, in scadenza con il Napoli e accostato sin dalla scorsa estate ai nerazzurri

Alessandro Cosattini

Attenzione all’incontro andato in scena ieri in Viale della Liberazione a Milano in chiave Inter. Nella sede nerazzurra si è visto infatti Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D’Ambrosio, ma anche di Lorenzo Insigne. In scadenza di contratto con il Napoli al prossimo 30 giugno, l’attaccante non ha ancora trovato l’intesa per il rinovo. L’Inter osserva la situazione, dopo i sondaggi estivi fatti prima dell’arrivo di Joaquin Correa: Insigne è sicuramente un giocatore apprezzato dalla società.

Ecco quanto evidenziato da Tuttosport sulla situazione: “Qualche settimana fa nell'ultimo incontro avuto con De Laurentiis le parti si sono riavvicinate e non è da escludere affatto che alla fine l'attaccante rinnovi con la squadra della sua città, ma finché non arriverà la firma, non bisogna dimenticare l'interesse che l'Inter aveva già mostrato nei suoi interessi la scorsa estate. Nel momento più critico dei rapporti fra Insigne e Napoli, infatti, il nome del campione d'Europa era finito anche sul taccuino nerazzurro quando Marotta e Ausilio avevano iniziato la ricerca degli attaccanti con cui sostituire Lukaku e completare il reparto offensivo da consegnare a Inzaghi . Dopo aver preso Dzeko e cercato di capire la fattibilità dell'operazione Vlahovic, l'Inter aveva virato su una seconda punta e i nomi sul tavolo erano tre: Correa, poi arrivato, Thuram e proprio Insigne.

Dagli uffici nerazzurri, così come da parte di Pisacane, filtra che ieri i discorsi non siano caduti sulla situazione di Insigne, ma c'è da scommettere che se a gennaio il capitano non avrà rinnovato, l'Inter andrà tenuta presente per il futuro a parametro zero di Lorenzo”, si legge.