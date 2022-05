Sky – Inter, mezza rivoluzione: tra addii certi e possibili, tutti i 12 nomi da tenere d’occhio

Ormai lo si è capito: per l'Inter e i suoi tifosi sarà un'altra estate tutt'altro che banale. I nerazzurri, prima di affondare i colpi in entrata, opereranno in uscita per poi portare avanti un mercato sostenibile. Fra addii ormai certi e possibili, ecco tutti i nomi sulla lista dei partenti secondo Sky Sport:

In difesa saranno in tanti a partire: da Radu, reduce da una stagione negativa e culminata nel fatale errore di Bologna, a Ranocchia e Kolarov, in scadenza di contratto e che non rientrano nel progetto per il futuro.