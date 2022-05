Sky – Inter, Mkhitaryan vicinissimo. Sul tavolo nomi molto grossi

Sono ore molto calde per il mercato dell'Inter, che si muove con decisione anche in entrata: oltre a Mkhitaryan, occhio a tre nomi grossi

Steven Zhang era stato molto chiaro nei giorni scorsi: le cessioni garantiranno stabilità al club, ma il primo obiettivo della proprietà è mantenere l'Inter ad alti livelli di competitività, per permettere a Inzaghi e ai suoi ragazzi di giocarsi trofei anche nella prossima stagione. E, in questo senso, i nerazzurri si muovono con decisione anche in entrata.

Come riporta Sky Sport, infatti, è sempre più vicino l'arrivo a Milano di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma e dunque pronto a firmare con l'Inter a parametro zero. Ma il centrocampista armeno non sarà l'unico rinforzo da qui al termine dell'estate, ovviamente. Secondo Sky, infatti, di carne a fuoco ce n'è tanta: da Dybala a Lukaku a Bremer. Tre nomi molto grossi sul tavolo nerazzurro, che potrebbero far sognare tutti i tifosi interisti.