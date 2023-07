Sky – Onana, Inter e United hanno chiuso l’affare a 55 mln

Ormai è da settimane che si tratta per l'approdo di Onanain Premier League. Da Skysport arrivano le ultime conferme che si attendevano: firmati tutti i documenti necessari tra Inter e Manchester United per la cessione del portiere. L'annuncio era ormai atteso da tempo, il club nerazzurro è arrivato ad ottenere la cifra che voleva per il suo portiere.