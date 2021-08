Inter, formula “alla Chiesa” per il sogno proibito Vlahovic: offerta pronta

I dirigenti nerazzurri studiano la proposta giusta per convincere la Fiorentina a cedere l'attaccante classe 2000

L’Inter vuole provarci per Dusan Vlahovic . Non sarà facile convincere la Fiorentina a cedere l’attaccante classe 2000, ma i dirigenti nerazzurri stanno studiando un’operazione mirata: è lui il vero sogno proibito per l’attacco per l’eventuale sostituzione di Romelu Lukaku .

Come riporta La Gazzetta dello Sport, “Commisso vuole almeno 60 milioni per sedersi attorno a un tavolo a trattare. Insomma, le premesse non sono certo linea con le possibilità dell’Inter. Però è chiaro che Marotta e Ausilio un tentativo proveranno a farlo, magari studiando una formula convincente, sulla scia di quella che ha portato Federico Chiesa alla Juve (due anni di prestito più obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, di squadra e personali). Insomma, la strada è complicatissima ma non per forza impossibile”, si legge.