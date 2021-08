Lukaku-Chelsea: rilancio a 120 mln, Inter dice no a contropartite e chiede…

Il Chelsea non si ferma ed è pronto al rilancio per Romelu Lukaku, proprio in queste ore. In viale della Liberazione arriverà una nuova proposta e la valutazione del cartellino del belga salirà a 120 milioni di euro. Prima era stato proposto all’Inter - oltre ai 100 milioni cash - il cartellino di Marcos Alonso per una valutazione complessiva di 115. Ora il Chelsea è pronto a modificare la propria offerta da recapitare all’Inter per Big Rom.