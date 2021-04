Rinnovi, 2 le priorità per l’Inter. D’Ambrosio e Ranocchia, la situazione. Conte…

Dopo una lunga assenza Steven Zhang è tornato a Milano. Quello relativo ai rinnovi sarà un tema da affrontare per il presidente

"Dopodiché toccherà proprio a De Vrij, Barella (per il quale servirà più tempo) e D'Ambrosio, in scadenza il prossimo 30 giugno ma pronto a legarsi all'Inter per un'altra stagione. Verrà valutata la posizione di Ranocchia. A proposito di rinnovi, allo stato attuale è tutto fermo per Conte, Marotta e Ausilio, legati ai nerazzurri fino al 30 giugno 2022".