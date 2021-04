Zhang ritrova Conte e la squadra: ecco com’è cambiata l’Inter in questi 7 mesi

Suning sta per diventare la prima proprietà straniera a raccogliere un successo in Italia: il presidente atteso alla Pinetina

Adesso, di ritorno in Italia, Zhang trova una squadra ben più matura e coesa di quella lasciata sette mesi fa: per questo Suning sta per diventare la prima proprietà straniera a raccogliere un successo in Italia. Per questo, il presidente ci teneva ad esserci fisicamente quando l'aritmetica avrebbe tolto ogni dubbio. Così oggi o domani, quando rimetterà piede alla Pinetina, Steven guarderà finalmente negli occhi Conte e compagnia: già pronto il discorso d'orgoglio per questa stagione con parole finora usate solo nei messaggi privati".