GdS – Inzaghi, l’Inter e l’atteso rinnovo: “Perché non ha ancora firmato”

C’è grande attesa per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l’Inter, ma per il momento tutto tace. Gazzetta fa chiarezza

Ancora niente firma. C’è grande attesa per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l’Inter, ma per il momento tutto tace. Nessuna preoccupazione però dietro i silenzi delle parti, anzi: “Tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico è già stato raggiunto un accordo totale, con relative strette di mano”, svela La Gazzetta dello Sport. Che poi entra nei dettagli della situazione, tra cifre e durata, ma non solo.

“La firma sul nuovo contratto che legherà Inzaghi all'Inter fino al 2024, con opzione per un ulteriore anno e ingaggio aumentato da 4 a 5,5 milioni netti (più bonus), è considerata un atto formale che verrà sancito a breve, ma non prima di aver risolto questioni al momento ritenute più incombenti e prioritarie. La dirigenza nerazzurra si trova infatti impegnata su più fronti, alcuni dei quali anche imprevisti. L'addio di Perisic, ad esempio, ha imposto una ridefinizione delle strategie di intervento sulle corsie. Ma in agenda, segnati in rosso, ci sono anche il rinnovo di Skriniar, la risoluzione dei rapporti con Vidal e Sanchez e il pressing stretto su Dybala e Lukaku.