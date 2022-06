Dybala aspetta l’Inter, ma l’Atletico Madrid non molla. E Simeone non dimentica Lautaro

I colchoneros seguono da tempo entrambi gli attaccanti argentini: il Cholo potrebbe fare uno sgarbo alla sua ex squadra

Fabio Alampi

Le strategie di mercato dell'Atletico Madrid potrebbero presto entrare in rotta di collisione con quelle dell'Inter: i colchoneros, infatti, hanno intenzione di rinforzare il proprio reparto avanzato, e nella lista di Simeone non sono mai spariti i suoi connazionali Paulo Dybala e Lautaro Martinez. Un pericolo che potrebbe concretizzarsi per i nerazzurri, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Lautaro Martinez e Paulo Dybala piacciono all'Atletico Madrid e ormai non è un segreto: il primo veste il nerazzurro da quattro anni ed è reduce dalla miglior stagione della sua carriera, il secondo è vicino al trasferimento a Milano a parametro zero dopo lo strappo con la Juventus. Nelle intenzioni del club spagnolo, però, l'amore per i due argentini non dovrebbe restare platonico, bensì concretizzarsi in un colpo di mercato. Al momento questo incrocio non pare ancora pericoloso in nessuno dei due casi, ma la capitale iberica ha il suo fascino e non è da escludere che le avances del Cholo si facciano più intense e più attraenti con il passare delle settimane. Soprattutto per quanto riguarda Dybala".

Dybala, pericolo attesa

"Dybala aspetta pazientemente e si gode la nazionale argentina, consapevole che arriverà il momento di prendere una penna in mano e legarsi agli ex campioni d'Italia. Le tempistiche, però, non sono assolutamente secondarie, perché non si può dare per scontato che la Joya aspetti a lungo. Un ulteriore pressing dei Colchoneros, prevedibile finché il trasferimento non sarà ufficiale, potrebbe a un certo punto cambiare le carte in tavola. Al di là dell'accordo verbale con l'Inter, infatti, Dybala è libero: le attenzioni dell'Atletico Madrid, a lungo andare, potrebbero essere apprezzate".

Lautaro, interesse mai tramontato

"Ben diversa la situazione di Lautaro, innanzitutto per l'ovvio fattore economico. Quando, nei mesi scorsi, si vociferava del 24enne come candidato a essere sacrificato per avere un mercato in attivo, l'Atletico Madrid era una delle forti candidate. Poi lo straordinario finale di stagione dell'ex Racing Avellaneda e il suo feroce attaccamento alla maglia interista ha fatto virare l'etichetta di sacrificabile su altre pedine di Simone Inzaghi, ma non per questo i Colchoneros si sono messi l'anima in pace. Dal momento che non è un segreto che la proprietà nerazzurra aspetti una maxi offerta per uno dei suoi gioielli per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati, è prevedibile che anche in questo caso i madrileni torneranno ciclicamente a bussare fino a quando una grossa cessione non sarà finalizzata".