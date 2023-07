Repubblica – Juve-Lukaku, l’accordo c’è già: cosa manca per chiudere

Romelu Lukaku anche ieri ha parlato dell'ipotesi Juventus per il suo futuro: ecco le novità secondo Repubblica

Romelu Lukaku ha già un accordo con la Juventus. L’ex attaccante dell’Inter ieri dal Belgio ha parlato della possibilità di approdare in bianconero e Repubblica oggi aggiorna sulla situazione.

“La Juventus continua a lavorare per portare a Torino Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha l’accordo economico con i bianconeri, ma senza la cessione di Dusan Vlahovic l’ex Inter difficilmente arriverà a Torino a titolo definitivo. La Juventus vorrebbe il calciatore in prestito ma il Chelsea non ha aperto a questa possibilità”, si legge.