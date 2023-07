Inter, assalto a Balogun? Pronta l’offerta all’Arsenal. E anche per Scamacca…

"Non soltanto Samardzic. In casa Inter la nuova settimana potrebbe portare dei passi in avanti per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. In cima alla lista delle necessità ci sono un portiere e un attaccante, al più presto almeno uno dei due in entrambi i reparti. Il fronte è caldo per quanto riguarda il reparto offensivo, dove non si esclude che i rinforzi possano essere un paio per via del possibile addio di Correa, oltre al già noto epilogo con Lukaku". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che chiarisce la situazione attuale sul fronte mercato.

I due nomi più caldi sono Scamacca e Balogun: "La situazione però è ben diversa, dal momento che la punta nata a New York per l’Arsenal costa tanto mentre l'azzurro è ben più avvicinabile con la formula del prestito, qualora il West Ham fosse d’accordo. Scamacca permetterebbe ai nerazzurri di amalgamare l’attacco, inserendo un profilo dotato di stazza atletica in un reparto dove ci sono già due protagonisti più esplosivi come Lautaro e Thuram. Il prestito con obbligo di riscatto sarebbe la via privilegiata per ragioni economiche, considerato lo sforzo da compiere per Samardzic e quello che bisognerà mettere in atto, eventualmente, per Balogun. I 50 milioni chiesti dall’Arsenal all’inizio non possono condurre a un accordo, più facile partire da una formula mista con prestito oneroso iniziale e seguente riscatto obbligato. Tenendo dentro anche gli immancabili bonus per avvicinarsi attorno ai 35 milioni", spiega poi il CorSport che sottolinea, poi, come Scamacca in prestito potrebbe essere anche la quarta punta, qualora dovesse andare via Correa. In quel caso, poi, servirebbe comunque un un nuovo innesto in attacco.