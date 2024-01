Sky – Juve, tentativo di mercato per Carlos Alcaraz: la situazione

Possibile colpo di mercato in entrata per la Juventus nella settimana che porta alla sfida contro l'Inter. Ne ha parlato così Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "La Juventus sta puntando un centrocampista argentino che gioca in Inghilterra, si chiama Carlos Alcaraz, gioca in Championship nel Southampton, era arrivato per 14 milioni di euro. Credo il club non voglia cederlo, ma la Juve ci sta provando in prestito. Fiorentina e Udinese hanno detto no per Bonaventura e Pereyra fin qui. Alcaraz è un centrocampista moderno, ha fatto mezzala, trequartista e anche l’attaccante, è un classe 2002. È un giocatore forte, dubito il Southampton possa darlo".