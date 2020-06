Tonali all’Inter, ma la Juve piomba su un altro obiettivo di Marotta. “A Torino sicuri del sorpasso”

Molto vicino all’Inter, ora Marash Kumbulla potrebbe prendere la via di Torino. E’ quanto risulta a La Stampa, che racconta un forte inserimento della Juventus sul difensore albanese, con il ds Paratici che sembra aver compiuto l’affondo decisivo. Ecco quanto spiega il quotidiano di Torino: “Il difensore albanese della rivelazione Verona, nato e cresciuto in Italia, ha già trovato un accordo quinquennale con la Juventus e nei giorni scorsi c’è stato l’assalto decisivo del ds Paratici. La valutazione del cartellino tocca i 32 milioni di euro e nell’affare possono essere inseriti anche alcuni giovani di valore per abbassare l’esborso. Ma alla Continassa sono sicuri del sorpasso sull’Inter e della conclusione positiva dell’operazione. Un investimento di valore e un colpo all’Inter in questa battaglia di mercato che coinvolge anche Tonali, dove i nerazzurri sono in netto vantaggio“.